Dourados Abordado por estar 'queimando pneus' motorista de Mustang foge da PM e bate em muro "O condutor fazia 'zerinho' com o carro de luxo em plena avenida, após a colisão o veículo ficou parcialmente destruído"

Na madrugada do domingo (08), policiais militares da Rádio Patrulha, flagraram um carro de luxo ‘queimando pneus’, na avenida Weimar Gonçalves Torres, no cruzamento com a Rua Floriano Peixoto, centro de Dourados, cidade distante 230,9 km de Campo Grande.

O motorista do Mustang foi identificado como sendo Uilson Flávio (37), foi ouvido na delegacia e liberado em seguida.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 04h da madrugada de domingo, os policiais estariam efetuando o patrulhamento na área central, quando flagraram o rapaz a bordo de um Ford Mustang de cor branca com placas de Dourados, sendo dada a ordem de parada e abordagem que foi ignorada.

Segundo a polícia, ele fugiu em alta velocidade, até que perdeu o controle de direçao do veículo e bateu contra um muro na rua Ponta Porã, na entrada do Parque Alvorada.

O condutor não soube explicar o motivo da fuga, sendo encaminhado até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), juntamente com o veículo que estava parcialmente destruído pela colisão.

Um morador que estava no momento do início da perseguição filmou o momento da abordagem dos políciais e início da fuga. O vídio será disponibilizado abaixo.

Aviso: O morador fala paravrões durante a gravação do vídeo. Veja o vídeo.