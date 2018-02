Caarapó Através de parceria, Procon é inaugurado em Caarapó

Foi oficialmente inaugurado na tarde desta quarta-feira (11), em Caarapó, a Superintendência de Orientação e Proteção de Defesa do Consumidor (Procon). O órgão está localizado na avenida Duque de Caxias, no antigo prédio da escola Narciso Menezes, na área central da cidade.



Além do prefeito Mário Valério, do vereador André Nezzi e do promotor de justiça Claudio Rogério Ferreira Gomes, responsáveis pela viabilização do projeto, prestigiaram o evento o presidente da OAB-Caarapó, Wellington Morais Salazar, o presidente do Sindicato Rural, Antônio Humberto Maran, os vereadores Roberto Nakayama (PMDB), Manoelito Felix de Oliveira (PMDB), Odirlei Longo (DEM) e Aparecido dos Santos (PR), além de secretários municipais e representantes da sociedade organizada.



Em sua fala, o vereador André Nezzi fez um breve resumo de como as ações foram tomadas para que o projeto saísse do papel e se tornasse realidade. “Tudo só foi possível graças a parceria entre o Ministério Público Estadual, através do promotor de justiça Claudio Gomes que nos deu todo o suporte necessário; do Poder Executivo, através do prefeito Mário Valério que teve a coragem de encampar essa luta conosco; e do Poder Legislativo, através da nossa participação”, frisou Nezzi, que também fez questão de agradecer ao presidente da OAB-Caarapó, Wellington Salazar, que colaborou doando parte da mobília ao Procon.

O promotor de justiça Claudio Gomes também destacou a parceria entre – Executivo, Legislativo e MPE – e disse que já havia um procedimento no MPE para a instalação do órgão, “mas por vias judiciais poderia levar até 10 anos para sua implantação”, comentou.



“Por isso destaco essa parceria do MPE com o prefeito Mário Valério e com vereador André Nezzi, pois através do diálogo e do empenho de todos foi possível que o Procon saísse do papel e tenho certeza que irá beneficiar a população local. Fico feliz por essa conquista”, finalizou o representante do MPE, que doou dois computadores para o órgão.



Já o prefeito Mário Valério falou sobre a importância da instituição na cidade e disse que também era um sonho seu desde seu primeiro mandato como vereador. “Para vocês verem como não é fácil, desde o meu primeiro mandato, ainda como vereador, em 2000, eu já sonhava e lutava pela instalação do Procon, mas nunca havia sido possível concretizar. Mas agora com essa parceria com o vereador André Nezzi e com o Ministério Público Estadual, através do promotor Claudio Gomes, estamos tendo a oportunidade de inaugurar o órgão em nosso município”, disse o prefeito.



Valério comentou ainda que o Procon é um órgão de grande importância que irá beneficiar, não só o consumidor, mas também o empresário, promovendo a interação entre o consumidor e a empresa, desta forma, fortalecendo as relações de consumo. "Com o Procon na cidade, todos sairão ganhado, principalmente a cidadania”, finalizou.



Equipe - O Procon terá como coordenador geral o advogado Daniel Túlio Nunes, que dará suporte aos demais coordenadores Renata Gimenez Matasa e Jean Claude Becari. “Nesse primeiro mês ainda estaremos implantando o sistema e realizando capacitações, portanto passaremos a atender efetivamente mesmo daqui 30 dias. Também pedimos a compreensão da população nos primeiros 6 meses, pois será um período de aprendizagem e de experiência. Apesar das dificuldades que sabemos que vamos enfrentar, estamos nos preparando e temos certeza que vamos dar conta do recado”, finalizou Renata.