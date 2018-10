Bebê Bebê reanimada com auxílio da PM via telefone, não resistiu e morreu em hospital Por atendimento via 190, PM auxiliou na manhã de hoje a mãe para reanimar a bebê que estava desfalecida, porém na tarde de hoje a criança acabou morrendo

Morreu na tarde desta quinta-feira (4) no Hospital da Vida, em Dourados, uma criança de quatro meses. A bebê que sofria de apneia e epilepsia teve uma crise e com auxílio do atendimento via 190 da PM foi reanimada até a chegada na unidade de saúde. Apesar do socorro imediato, a menina não resistiu e faleceu horas depois.

O Caso

O bebê que é especial e sofre de apneia e epilepsia, teve uma crise por volta das 8h40 e a mãe, sem saber o que podia fazer ligou no serviço emergencial 190 da PM de Dourados, onde foi atendida pela Cabo PM Marta.

Marta recebeu esse chamado como faz centenas de vezes todos os dias e, diante do desperto orientou a mãe primeiramente, a colocar o bebê no colo e bater suavemente em suas costas e como o procedimento não obteve resultado, a atendente pediu para a mãe massagear o peito do bebe de forma leve e que soprasse na boca, fazendo a ressuscitação.

O procedimento obteve sucesso e a criança voltou a respirar, sendo atendida e encaminhada pelo SAMU até o hospital da vida.