DOURADOS Délia assina contrato de cessão de imóvel ao Hospital de Amor

Prefeita Délia Razuk e Henrique Prata assinaram termo de concessão para o Hospital de Amor instalar unidade de prevenção do câncer em Dourados Foto: A. Frota

Em ato na Sala de Reuniões anexa ao Gabinete, a prefeita Délia Razuk assinou na manhã de ontem (11), juntamente com o presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, o contrato de concessão de uso de imóvel do município ao Hospital de Amor, o antigo Hospital de Câncer de Barretos.

O prédio, inaugurado no início dos anos 1980 para ser o centro comunitário do BNH 4º Plano, será reformado e adequado para funcionar, provisoriamente, como Unidade de Prevenção de Câncer. A concessão é pelo período de 20 anos. O município ainda doará uma área para a construção da unidade permanente.

urante a cerimônia para assinatura do contrato, a prefeita Délia Razuk disse que o ato significa mais um grande passo, um avanço importante, para se consolidar a implantação da unidade de prevenção de câncer em Dourados, uma causa que abraçou desde o início da gestão. Ela também disse que o próximo passo será definição de uma área a ser doada para a construção da unidade definitiva do hospital.

Henrique Prata explicou que a unidade de Dourados será a terceira expansão do hospital de Barretos em Mato Grosso do Sul – os outros dois são em Campo Grande e Nova Andradina – e que além da unidade fixa, contará com uma unidade móvel que irá rodar toda a macrorregião. A unidade móvel foi entregue em ato realizado no Sindicato Rural, também na manhã desta segunda.

O médico Raphael Haikel Júnior, oncologista responsável do setor de prevenção das unidades móveis do Hospital do Amor, citou dados estatísticos sobre câncer na região e informou que inicialmente a unidade irá trabalhar no tratamento de câncer de mama e de colo do útero. E até que a unidade esteja pronta para atender, os pacientes serão encaminhados à unidade de Nova Andradina.

A prefeitura ainda via disponibilizar salas em uma das Unidades Básicas de Saúde da rede municipal para funcionar como núcleo administrativo do Hospital de Amor.

Odilon Azambuja, membro da associação de apoiadores do Hospital de Amor em Dourados, destacou a agilidade com que a prefeitura resolveu a questão de local para instalação da unidade e agradeceu o empenho da prefeita Délia Razuk e equipe para que Dourados pudesse contar com a unidade do hospital de Barreto.

Também participaram do ato os secretários municipais Berenice Machado (Saúde), Adriana Benício (Planejamento), Carlos Dobes (Fazenda), Carlos Pimentel (Habitação), Fátima Alencar (Assistência Social), Elaine Boschetti (Administração), Wesley Queiroz (Cultura), o procurador-geral do município Sergio Henrique Martins de Araújo, comandante da Guarda Municipal Divaldo Machado, os vereadores Alan Guedes, Braz Melo, Bebeto e Idenor Machado além de vários apoiadores da causa em favor da unidade de prevenção do câncer em Dourados.