Dourados inicia 2018 se destacando na geração de empregos, atesta Funtrab

Prefeita Délia recebeu o presidente da Funtrab, Wilton Acosta, na manhã desta quinta-feira Foto: A. Frota

Na manhã desta quinta-feira (15), a prefeita Délia Razuk recebeu representantes da Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul) e debateu ações para o fortalecimento da geração de emprego e da economia em Dourados.

O presidente da Funtrab, Wilton Acosta, citou que o município começa o ano se destacando na geração de empregos, com índices melhores do que o registrado nos últimos cinco anos, no mesmo período.

“Ainda não temos os números oficiais, mas, isso é perceptível pelo que temos acompanhado em Dourados e em Mato Grosso do Sul”, citou, com a afirmação de que os setores que mais se destacam são os de serviços e o agronegócio.

Acosta destacou sobre a reestruturação da Casa do Trabalhador em Dourados, um dos assuntos debatidos com a prefeita nesta manhã.

“Atender o trabalhador, proporcionar um trabalho mais efetivo passa pela reestruturação das nossas casas e isso é fundamental na parceria com o município e a prefeita Délia Razuk tem aberto isso para nós para que possamos estabelecer projetos para fortalecimento”, citou.A prefeita Délia Razuk destacou sobre a parceria da Fundação com o município, que agrega positivamente a população, e enfatizou sobre grandes empresas que têm se instalado em Dourados e contribuído para a geração de empregos. Neste ponto, ela citou ainda projetos que estão se desenvolvendo e que fortalecerão ainda mais esse aspecto na região, como a Ferroeste, por exemplo.

No encontro, foram debatidas a parceria e as ações que agregarão no atendimento na Casa do Trabalhador.

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram que Dourados “fechou” o ano de 2017 com saldo positivo em empregos. Foram 21.507 admissões em contraponto a 21.030 demissões.

Acosta destacou que a perspectiva é que 2018 seja mais forte em geração de empregos, e citou que há grande expectativa no setor da construção civil.