Cidade Dourados: Secretário na gestão de Délia é exonerado na prefeitura

Durou um mês a passagem do ex-vice prefeito na gestão Tetila, Albino Mendes, frente a Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde de Dourados). A edição de hoje (3) do Diário Oficial do Município traz a exoneração do agora ex-diretor da fundação.

Conforme relatado no documento assinado pela prefeita Délia Razuk (PR), "fica exonerado, a pedido, a partir de 01 de fevereiro de 2017, Albino Mendes, do cargo de provimento em comissão de Diretor Presidente da Fundação de Serviço de Saúde Dourados, símbolo DAC-1".

Essa é a primeira baixa no alto-escalão da prefeitura de Dourados.

Albino atuou como coordenador na campanha que elegeu Délia Razuk e foi um dos nomes iniciais divulgados por ela para compor secretariado.

O motivo de sua saída não foi anunciado, mas informações preliminares apontam para a dificuldade em se gerir a Fundação por conta da escassez de recursos.

Também não foi divulgado oficialmente quem assumirá em seu lugar