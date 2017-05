Faixa amarela Estudantes pregam bilhetes em veículo estacionado em faixa amarela

Um veículo Fiat Pálio, com placa de Belo Horizonte (MG), ficou a manhã inteira desta quarta-feira (10) estacionado em frente a guia de entrada e saída de veículos de um restaurante no centro de Dourados. Estudantes que passaram pelo local aproveitaram a irregularidade de trânsito para encher o carro de bilhetes.

Conforme apurou o Dourados Agora, o Pálio permaneceu em frente ao estabelecimento das 7h às 13h. O restaurante fica na rua João Rosa Góes, região de clínicas, de hospital e de escolas.

Por volta das 12h, o carro foi multado pela infração "estacionar em guia de calçada rebaixada destinada a entrada ou saída de veículos", conforme constava a autuação colocada no parabrisa.

Curiosos com a presença de agentes de trânsito, os estudanetes aproveitaram para pregar bilhetes no veículo, com frases "Vc estacionou no lugar errado", "obrigado por atrapalhar nossa vida".

Aparentemente profissional de saúde (estava de branco), uma mulher chegou para recolher o veículo por volta das 13h. Indignada, antes de sair do local arrancou os bilhetes com a multa e os jogou no chão.