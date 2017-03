Guia Lopes Governador autoriza reconstrução de ponte que desabou em "efeito dominó" em MS

Depois de estudos técnicos e a reformulação do projeto de engenharia, a nova ponte de Guia Lopes da Laguna terá 80 metros de extensão a um custo de R$ 4,7 milhões.

O Governo do Estado assinou ordem de serviço que autoriza o início das obras da estrutura que vai possibilitar a travessia de veículos sobre o Rio Santo Antônio, na MS-382.

A ponte que liberalmente sofreu um "efeito dominó" e desmoronou no dia 02 de janeiro de 2016, ainda estava do mesmo jeito, e o motivo de discussão é por que esse acontecimento veio á publico após um morador registrar em vídeo o momento exato do desabamento; confira o Vídeo:

Reinaldo Azambuja explica o motivo da demora para a reconstrução da ponte que desabou em janeiro de 2016.

Além de autorizar o início das obras, o governador também inaugurou outras duas estruturas construídas em estradas vicinais, em substituição aos modelos de madeira.

As novas pontes fazem parte do pacote que engloba a substituição de 42 passagens de madeira por concreto, com objetivo de garantir segurança e mobilidade.

O governo entregou também em Guia Lopes da Laguna obra de pavimentação asfáltica de diversas ruas no município, patrulha mecanizada para apoio aos trabalhadores da agricultura familiar, autorizou licitação da reforma da Escola Estadual Salomé de Melo Rocha e inaugurou a implantação do sistema de esgotamento sanitário, por meio da Sanesul. (Com assessoria).