Polícia Grupo desce de veículo, ameaça e rouba adolescentes em Dourados

Um grupo de quatro assaltantes roubaram adolescentes que estavam em frente a uma casa, na rua Antônio Elias, Parque das Nações I, em Dourados. Os criminosos desceram do veículo e um deles armado, ameaçou as vítimas para que entregassem os aparelhos de telefone celular.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os menores, entre 15 e 17 anos, estavam no local por volta de 23h de ontem (2) quando os suspeitos chegaram num VW Fusca e anunciaram o assalto. Os aparelhos dos quatro foram levados na ação.

A Polícia Militar chegou a ser acionada e prendeu uma pessoa que supostamente teria participação no crime, mas ela não foi reconhecida pelas vítimas e acabou liberada em seguida.

Outro roubo

Na madrugada de terça-feira (2), um homem de 25 anos, morador no Parque das Nações I acabou roubado na região central.

Ele caminhava pela rua Camilo Ermelindo da Silva e próximo ao Hospital Evangélico foi abordado por dupla armada que anunciou o assalto, levando dele o aparelho de telefone celular.

Ambos os casos foram denunciados no 1º Distrito Policial e serão investigados.