ACIDENTE Homem que caiu de caminhonete durante ação social morre no hospital Vítima caiu da carroceria de uma caminhonete durante uma ação social para crianças carentes

Emerson Flávio Ortiz Gil, 31 anos, morreu nesta terça-feira (15), no Hospital da Vida, em Dourados. Morador de Ponta Porã, ele caiu da carroceria de uma caminhonete durante uma ação social para crianças carentes no sábado (15).

Segundo o Dourados News, ele, os irmãos, filhos e esposa foram para o bairro São Domingos, na cidade de fronteira, a bordo de uma Chevrolet S-10 carregados com doces, balas, brinquedos e, durante o passeio, Emerson caiu e bateu com a cabeça no chão.

A vítima levada para o Hospital Regional de Ponta Porã, mas foi transferida para Dourados por causa da gravidade dos ferimentos. Ontem, às 16h, os médicos constataram o óbito.