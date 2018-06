Ladário Ladário recebe mais de R$5,5 milhões em obras de saneamento básico Município recebeu obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário

O município de Ladário está avançando na área de saneamento básico. Nesta segunda-feira (25) foi inaugurada uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA). Essa obra foi construída com recurso do Governo do Estado, por meio da Sanesul e do Governo Federal (Funasa), no valor de mais de R$2,6 milhões.

Com investimento da Sanesul no valor de R$741.859, também foram executados no município 1.581 metros de rede coletora de esgoto e 101 ligações domiciliares de esgoto, que ampliaram o sistema de esgotamento sanitário na cidade.

Além disso, o governador Reinaldo Azambuja assinou autorização de licitação para a construção de um reservatório com capacidade de 500 mil litros de água, entre outras obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Ladário.

Somando todos esses investimentos, o município de Ladário está recebendo mais de R$5.5 milhões em obras de saneamento básico.

“Hoje estamos ao lado dessa ETA, uma obra importantíssima, vai dar uma condição a Ladário de não ter mais problemas por 30 a 40 anos.

Agradeço muito à Sanesul e à Funasa. Isso é uma parceria, dinheiro dos governos Federal e Estadual que propicia uma moderna estação de tratamento de água.

Essa tônica do saneamento tem sido do nosso mandato. Já investimos aqui em rede, ampliamos 101 ligações domiciliares. Autorizamos hoje um novo reservatório que vai servir aos bairros Nova Aliança, Alta Floresta I e II e a Cohab”, disse o governador na solenidade de entrega das obras.

Também participaram da solenidade oficial de entrega de obras e assinatura de autorização de licitação o prefeito de Ladário, Carlos Ruso Pedrozo; o diretor comercial e de operações da Sanesul, Onofre Assis de Souza; o gerente regional, Eduardo Zinezi Duque; funcionários da estatal e autoridades estaduais e locais.