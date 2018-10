Fronteira Mais de três toneladas de brinquedos são apreendidos na fronteira do Brasil com Bolívia

A Receita Federal (RF) apreendeu durante uma operação, 3,5 toneladas de brinquedos na fronteira do Brasil com a Bolívia nesse domingo (7). Os produtos estavam em uma casa, na cidade de Corumbá.

De acordo com RF, a residência localizada no bairro Guatós, servia de depósito para produtos de contrabando. Os brinquedos não tinham certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

No local, também foram encontradas embalagens e artesanatos que estavam em caixas e sacolas. Como a mercadoria não tinha certificação, será incinerada.

Segundo a Receita Federal, a casa fica em uma estrada vicinal que dá acesso direto ao país vizinho. A via é conhecida como caminho para contrabando. Por conta do dia das crianças, agentes do órgão irão intensificar a fiscalização na linha internacional.

Em agosto, os fiscais conseguiram apreender 750 kg de brinquedos chineses em uma estrada vicinal. Nesse flagrante, um motorista conseguiu fugir e outro de 19 anos responde por contrabando.