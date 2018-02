Luto Morre grande representante da Região do Imbirussu; Miguel Gileno O enterro está marcado para acontecer hoje, sábado 17/02 as 15h30

Ontem, sexta-feira (16 ) no final da tarde faleceu o Sr. Miguel Gileno, Presidente do conselho da Regiao Urbana do Imbirussu. Ele que é considerado por muitos moradores e representações políticas, como um dos mais importantes membos sindicais, que sempre esteve em busca de melhorias para a reigião do Imbirussu.

Sr: Miguel, faleceu por volta das 16 horas, de ontem, Gileno que já sofria com complicações de saúde e já havia efrentado uma cirurgia e estava em recuperação.Grande líder comunitário, participava em todas as reuniões. Amigos e familiares prestaram suas homenagens a Miguel também em sua conta da rede social Facebook.

O velório está sendo realizado na Pax Nacional, no Cemitério Jardim das Palmeiras, ao lado da Universidade Católica Dom Bosco, o enterro está marcado para acontecer hoje, sábado 17/02 as 15h30.