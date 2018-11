Foragidos Mulher é presa por acobertar filho e sobrinho que cometeram cerca de 10 assaltos Suspeitos fugiram deixando arma e moto roubada

Por: Nathalia Pelzl, com Dourados Agora

Dois primos que cometeram cerca de 10 assaltos registrados na delegacia de Dourados, distante 229 quilômetros de Campo Grande, estão foragidos. A mãe de um dos suspeitos foi presa, suspeita de acobertar os crimes do filho e do sobrinho.

Segundo informações do delegado Rodolfo Daltro, a dupla pode ter cometido mais assaltos. Os dois fugiram no final da tarde desta quinta-feira (22) ao notarem aproximação da polícia na casa onde estavam escondidos, no bairro Parque dos Coqueiros.

Eles abandonaram na casa que estavam escondidos um revólver carregado e uma moto, produto de um dos assaltos. O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil está à procura da dupla. A mulher foi levada para a delegacia.