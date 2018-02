Prefeitura de Jardim abre inscrições para o Campeonato Regional de FUTSAL O evento acontece de 10/03 a 05/05/2018 no Ginásio de Esportes Ticão

A Prefeitura de Jardim promoverá entre os dias 10 de março ao dia 5 de maio, no Ginásio de Esportes Ticão, o Campeonato Regional de Futebol de Salão. O evento faz parte das atividades comemorativas realizadas em alusão ao aniversário de Jardim, que comemora no dia 14 de maio, 72 anos.

O campeonato de futsal recebe o apoio do Departamento de Esportes e Lazer do município de Jardim e conforme explicou o professor Marcos Munhoz, a expectativa é inscrever o maior número de equipes possível. O Regional será voltado para o naipe masculino e será dividido em: Série Ouro, Prata e Base.

Série Ouro (atletas acima de 18 anos, nível seleção) - > Inscrição: R$300,00 (Trezentos reais).

Série Prata (atletas acima de 18 anos, que não sejam federados) - > Inscrição: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Categoria de base: Sub 07 (nascidos entre 2011 e 2012), Sub 09 (nascidos entre 2009 e 2010), Sub 11 (nascidos entre 2007 e 2008), Sub 13 (2005 e 2006), e sub 15 (2002 e 2003) - > Inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais).

As inscrições devem ser feitas através do e-mail: esportes@jardim.ms.gov,br até o dia 28 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones: (67) 9998.5371 com Professor Marquinhos Munhoz ou pelo fone (67) 99916.6377 com professor Cristhian Grubert.