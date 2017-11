Denúncia Prefeitura de Paranaíba (MS) não possui licenças legais para construção de "Aterro Sanitário" "Segundo Semy Ferraz cidadão paranaíbense, do jeito que a prefeitura quer fazer só fará surgir mais um lixão no município"

O paranaíbense, Semy Ferraz, denuncia que a Prefeitura Municipal de Paranaíba, município distante à 406,7 km de Campo Grande, Semy alega que a prefeitura não possui todas as licenças legais para a construç?o do "Aterro Sanitário" no município.

De acordo com Semy que é formado em engenharia, o aterro não cumpre várias das regras básicas para instalação. "Eu não contra a construção, acho que é uma vergonha o cidadão de Paranaíba não ter um aterro sanitário, por que nós já temos dois lixões e minha intensão é evitar que aqui vire o terceiro lixão", disse Semy em entrevista ao canal Vox News.

Confira a denúncia no vídeo: