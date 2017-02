Folia Reforço: Corumbá terá forte esquema de segurança para o carnaval

No período do carnaval, Corumbá terá um dos maiores efetivos de segurança pública nas ruas, com a integração das ações envolvendo a Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil, Polícia Ambiental, Guarda Municipal e ainda a participação da segurança privada. A operação consiste em patrulhamento ostensivo e rondas não apenas na concentração de milhares de pessoas onde ocorrem os desfiles das escolas de samba e blocos, mas também, nos bairros.

Com a proximidade da folia na cidade mais carnavalesca no Estado, está sendo estruturada a “Operação Cidade Tranquila”, com o deslocamento de policiais militares, inclusive do Batalhão da Polícia Montada, de outros municípios para reforçar a segurança na região, que abrange o município de Ladário. No intuito de coibir a criminalidade, as ações preventivas contam com abordagens realizadas em veículos, motocicletas, pedestres e estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas.

A Polícia Militar concluirá seu planejamento operacional até sexta-feira, informou o tenente-coronel César Freitas Duarte, comandante do 6º Batalhão da PM. Segundo ele, a divisão das responsabilidades é um ponto alto para o sucesso do carnaval. “Temos que, juntos, trabalhar para inibir ações ilícitas e que coloquem em risco à população que for ao local para se divertir. Trabalharemos por toda a cidade com a intenção de diminuir consideravelmente as ocorrências do município”, explicou.

Exército apoia

De acordo com o diretor da Agência Municipal de Segurança (Ageseg), Jorge José Pinto de Castro além dos reforços das forças policiais do Estado, o carnaval também contará com o apoio do Exército Brasileiro, que, para a ocasião, disponibilizará mais de 50 militares para auxiliar no monitoramento de todo o perímetro que compreende o circuito do carnaval, entre as ruas Frei Mariano e Avenida General Rondon. A Guarda Municipal utilizará 30 detectores de metal para auxiliar no combate à violência.

“Essa ação conjunta da Guarda Municipal de Corumbá com as instituições militares é uma recomendação do prefeito Ruiter Cunha, e irá se estender para os diversos setores da comunidade corumbaense. As atividades serão realizadas de maneira educativa nas escolas, no comércio, nos pontos turísticos e locais de grande concentração de pessoas”, enfatizou o diretor de Segurança Pública, Jorge José Pinto de Castro, acrescentando que o carnaval de rua deverá reunir mais de 20 mil pessoas por noite.

Duas operações já foram realizadas no último fim de semana. As abordagens aconteceram no Centro, Nova Corumbá, Loteamento Pantanal, Nossa Senhora de Fátima, Popular Nova, Cravo Vermelho, Previsul, Centro América, Cristo Redentor, Cervejaria, Dom Bosco, Borrowiski e Beira Rio. “Vamos revistar todas as pessoas que se aproximarem do perímetro da festa. Teremos outras estratégias para combater massivamente qualquer tipo de ação ilícita”, disse Castro.

Capacitação

Para o Corpo de Bombeiros, que todos os anos disponibiliza viaturas e policiais para atender a passarela do samba, a questão estrutural da folia também é primordial para a segurança. “É válido lembrar que são realizados laudos documentais e visuais antes da montagem da estrutura na área de maior concentração popular. Após esse procedimento ainda realizamos nova checagem antes da liberação”, afirmou o tenente-coronel, Eduardo Steica da Costa, comandante do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Corumbá.

A estratégia de segurança foi iniciada com a capacitação de policiais e guardas municipais, realizada pelo Batalhão de Choque entre os dias 13 e 18 de fevereiro. Foram repassados métodos aplicados em grandes eventos, que garantem a segurança dos foliões. A força-tarefa também vem realizando operações “pré-carnaval”, que tem como objetivo cumprir mandados de prisão e apreensão de armas e drogas. “Para tranquilizar a população, o carnaval deste ano terá o maior efetivo de todos os tempos”, garantiu o diretor da Ageseg.