Interior Ricardo Amorim realiza palestra na 53ªExpoagro em Dourados

Foto: Ricardo Correa

A Sicredi Centro-Sul MS em parceria com o Sindicato Rural de Dourados traz para 53ª Expoagro uma palestra com o economista e consultor financeiro de investimentos Ricardo Amorim. O evento será realizado na próxima quarta-feira, dia 17, às 10h30, no Tatersal do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho dentro da programação de palestras da Feira de Agronegócios em Dourados.

Com o tema: “Agronegócio: Motor do Brasil”, Amorim apresentará a atual conjuntura da economia no país, as perspectivas para o agronegócio brasileiro e a importância na economia, o posicionamento no mercado mundial, as dificuldades de diversos setores da indústria manufatureira e as expectativas e anseios para os próximos anos.

Os associados da Sicredi Centro-Sul MS e interessados em participar deverão procurar as agências do Sicredi em Dourados e região para retirar o seu convite. As vagas são limitadas.

De acordo com o presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Sadi Masiero, “o objetivo do evento é disseminar conhecimento aos produtores rurais e profissionais da área sobre a situação do agronegócio brasileiro e mundial, contribuindo para o crescimento da região e comprovando o que está na essência do cooperativismo: crescer gerando desenvolvimento para todos”.

Palestrante

Ricardo Amorim é economista, consultor de investimentos, comentarista do programa Manhattan Connection da Globonews, colunista da revista IstoÉ e presidente da Ricam Consultoria. É formado pela USP, pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. Atua no mercado financeiro desde 1992, trabalhou em Nova York, Paris e São Paulo, sempre como economista e estrategista de investimentos.

Amorim realiza palestras em todo mundo sobre perspectivas econômicas e oportunidades em diversos setores. Único brasileiro na lista dos melhores e mais importantes palestrantes mundiais do site inglês Speakers Corner e economista mais influente do Brasil segundo o site americano Klout.com.