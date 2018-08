Caarapó TRE pede que tropas federais atuem em Caarapó durante eleição O primeiro turno das Eleições 2018 acontece no dia 7 de outubro

A Justiça Eleitoral vai pedir ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que força federais atuem em quatro municípios de Mato Grosso do Sul nas Eleições 2018. A requisição é para Amambai, Paranhos, Caarapó e Ponta Porã. Todas as cidades ficam na faixa de fronteira (área de 150 km) com o Paraguai.

A requisição de força federal foi aprovada pelo TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral) na sessão de segunda-feira (dia 27). O primeiro turno das Eleições 2018 acontece no dia 7 de outubro.

Caarapó enfrenta neste fim de agosto um clima de guerra, com conflito fundiário entre índios e fazendeiros. Já Ponta Porã faz fronteira com Pedro Juan Caballero, a região é marcada pelo tráfico de drogas e armas.

A Força Federal é formada por militares das Forças Armadas. Nas eleições, o objetivo é garantir o livre exercício do voto, normalidade da votação e da apuração dos resultados nas localidades em que a segurança pública necessita do reforço.

Os militares podem ser requisitados também para auxiliar a Justiça Eleitoral no apoio logístico, levando equipamentos e pessoal a locais longínquos e isolados. A partir das eleições deste ano, todos os pedidos de requisição da Força Federal que chegarem ao Tribunal Superior Eleitoral serão decididos pelo presidente da Corte.