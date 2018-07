Chapadão do Sul Trio é flagrado com 390 quilos de maconha em carro de luxo

Foto: PRF

Três homens foram presos nesta sexta-feira, dia 27 de julho, depois que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou 390 quilos de maconha em um veículo importado da marca Audi, modelo Q3, na rodovia BR-060, próximo à cidade de Chapadão do Sul, na região Norte do Estado.

No veículo de luxo com placas de Goiânia, os policiais prenderam primeiramente um traficante de 28 anos, após perseguição, alguns quilômetros depois que o suspeito furou barreira policial. Aos policiais ele confessou que pegou o carro em Campo Grande, e levaria para Goiás. Durante a abordagem os policiais também pararão um veículo Ford/Ka, com placas de Cuiabá, no Mato Grosso, que era batedor do veículo com a droga.

No segundo veículo os policiais encontraram outro homem de 28 anos e um passageiro de 24, que informaram que receberiam R$ 6 mil cada um, para fazer o serviço de batedor. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Chapadão do Sul.