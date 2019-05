CONFIRA Vagas com salários de até R$ 8,8 mil em MS Os selecionados cumprirão jornada de trabalho de 20h a 40h semanais

Foto: Reprodução/ Paulo Francis

A semana começa com vários concursos públicos e processos seletivos abertos em Mato Grosso do Sul. Estão sendo oferecidas mais de 190 vagas com salários que podem chegar a R$ 8,8 mil.

A Prefeitura de Cassilândia, cidade distante a 418 quilômetros de Campo Grande abre, na próxima nesta segunda-feira (13), concurso público para diversas áreas de atuação. Os salários chegam a R$ 8,8 mil.

Conforme o edital, serão oferecidas 113 vagas distribuídas nos cargos de Advogado (2); Agente de Controle de Endemias (1); Agente de Educação Infantil (5); Agente de Merenda (3); Agente de Serviços Auxiliares e I e II (11); Artífice de Hidráulica e Esgoto (4); Assistente Social (1); Auditor em Saúde Publica (2); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Auxiliar de Enfermagem (1); Cirurgião Dentista (1); Contador (1); Controlador Geral Interno (1); Coveiro (1); Eletricista Predial (1); Enfermeiro (2); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Florestal (1); Escriturário (6); Fiscal de Tributos Municipais (2); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Fonoaudiólogo (1); Jardineiro (1); Lavador (1); Lubrificador (1) e Mecânico (1).

Também há vagas para Médico de Estratégia de Saúde da Família (5); Médico Especialista - Cardiologista (1); Médico Especialista - Ortopedista (1); Médico Especialista - Psiquiatra (1); Motorista de Ambulância e Motorista Escolar (11); Motorista de Caminhão (1); Nutricionista (1); Operador de Atendimento de Aeroporto (1); Operador de Maquinas Pesadas - motonivelador (2); Operador de Pá Carregadeira (2); Operador de Patrola (2); Operador de Trator (2); Ouvidor (1); Professor de Artes (1); Professor de Educação Infantil (7); Professor de Geografia (1); Professor de Séries Iniciais (5); Psicólogo (1); Recepcionista (3); Técnico Contábil (3); Técnico de esportes (1); Tesoureiro Auxiliar (1) e Vigia (5).

Os selecionados cumprirão jornada de trabalho de 20h a 40h semanais, dependendo do cargo. A remuneração varia entre R$ 998,00 e R$ 8.891,85.

Os interessados poderão se inscrever no processo seletivo a partir das 9h do dia 13 de maio até o dia 4 de junho de 2019, por meio do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. Mais informações pelo edital.

Corumbá - A Alfândega da Receita Federal do Brasil em Corumbá abriu processo seletivo para preencher 17 vagas de perito. As áreas de especialização são de Minas (2); Mecânica (2); Eletrônica (2); Química (2); Agronomia (2); Engenheiros de diversas áreas, para arqueação na determinação do peso da mercadoria a granel importada ou a ser exportada (7).

As inscrições devem ser realizadas até 17 de maio, das 13h30 às 17h30, no Gabinete da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Corumbá - MS, Rua Cuiabá nº 581, Centro, Corumbá - MS. Mais informações pelo edital.

CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bodoquena abriu processo seletivo para contratação de cinco membros do Conselho Tutelar, titulares e suplentes.

Os profissionais têm carga horária de 40h semanais, mais plantões, feriados, finais de semana e sobreaviso da tabela de vencimentos público municipal.

As inscrições poderão ser feitas de 1º a 31 de maio, das 7h às 11h, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Manoel de Pinho, nº 907, Centro, Bodoquena - MS. Outras informações podem ser obtidas no edital de abertura disponível no site da prefeitura.

ELDORADO

A prefeitura de Eldorado abriu processo seletivo para contratação de cinco conselheiros tutelares e suplentes.

Os profissionais que forem efetivados terão quer cumprir a carga horária de 40 horas semanais, como também aos mesmos períodos de plantão ou sobreaviso, sendo vedado qualquer tratamento desigual.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de maio, das 8h às 10h e das 13h às 15h, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Rua Nicolau Ritter.

UEMS

Termina nesta segunda-feira (13) o prazo inscrição do processo seletivo para contratação de professores temporários para o curso de Medicina na Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). As vagas são para a unidade da instituição em Campo Grande e o salário é de até R$ 8,6 mil.

A universidade também está com uma vaga aberta para professor temporário com formação em Letras. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio. Mais informações pelo edital.

ESTÁGIO

MPMS - O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) é outro órgão que está com inscrições abertas de processo seletivo para contratar estagiários. As vagas são destinadas a estudantes de nível superior e médio, com bolsas de até R$ 1,8 mil. As inscrições devem ser realizadas até o dia 23 de junho pelo site www.fapec.org.

PEG-MS

A Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul abre, na terça-feira (14), o prazo de inscrições do processo seletivo de acadêmicos de Direito para composição de cadastro de reserva do Programa de Estágio Remunerado na modalidade.

O estágio poderá ser exercido nas unidades da Procuradoria- Geral do Estado de Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As inscrições podem ser realizadas no período de 14 a 23 de maio de 2019. Mais informações pelo e-mail pag@pge.ms.gov.br.