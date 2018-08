Vila Bandeirantes Fiéis imobilizam ladrão que invadiu igreja para roubar "O ladrão escalou a parede e entrou pelo telhado da igeja"

Fachada da Comunidade Cristã Aliançados na Vila Bandeirantes Foto: Bruna Kaspary

Por volta das 4h de hoje, terça-feira (14), Wagner Ferreira da Silva, 39 anos, invadiu a igreja Comunidade Cristã Aliançados para furtar e acabou preso pelos fiéis após o alarme disparar. O caso aconteceu na Rua Vicente Solari, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

Conforme a Polícia Civil, Wagner escalou a parede do templo, entrou pelo telhado e furtou uma televisão 55 polegadas, uma bomba de água de poço e uma caixa com vários objetos. Porém, quando ele saía do local, o alarme disparou e os responsáveis por cuidar da igreja foram acionados.

O ladrão

De acordo com o site Campo Grande News, o criminoso já havia ido embora - foi identificado por câmeras de segurança e foi preso no entorno. Os objetos foram recuperados e a Polícia Militar chamada. Wagner vai responder por tentativa de furto. Ele já responde a vários processos na Justiça pelo mesmo crime, de acordo com o site do Tribunal de Justiça. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.

De janeiro até agora, foram registrados 10.563 furtos somente na Capital. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram 9.963, os casos cresceram 6%. Em 2017, durante todo o ano, foram contabilizados 16.429 crimes. Os dados são da Sejusp (Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública).

