ACIDENTE Morre guarda municipal após bater no meio-fio em Campo Grande

Foto: Henrique Kawaminami

Um acidente ocorrido na amanhã desta quinta-feira (28) ocasionou a morte do guarda-municipal Everton Alves da silva, de 30 anos, na Avenida Gury Marques, em Campo Grande. Segundo informações, o guarda teria perdido o controle da motocicleta ao dormir na quando pilotava.

De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 5h50 da, após Everton ter deixado o local de trabalho, e estava a caminho da faculdade. Segundo informações Everton colidiu com o meio-fio e depois em uma árvore no canteiro central.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As equipes tentaram reanima-lo, mas ele o guarda faleceu no local.