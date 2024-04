Centro de Referência da Mulher e Atendimento Materno-Infantil quase dobra número de atendimentos

Inaugurado em setembro do ano passado com a proposta de ampliar o número de atendimentos, o Centro de Referência da Mulher e Atendimento Materno-Infantil faz jus ao nome e consolida-se como importante ferramenta de assistência à população campo-grandense, alcançando a marca de 7,9 mil atendimentos mensais. Antes da criação do complexo, a soma dos atendimentos realizados pela rede especializada em saúde da mulher e à criança girava em torno de 4,5 mil.

Localizado na Vila Manoel da Costa Lima, com 20 consultórios e 3 salas de exames, o “Saúde Delas, Centro de Referência da Mulher – Atendimento Materno Infantil ” é uma iniciativa inédita no âmbito da Rede Municipal de Saúde e oferta desde consultas especializadas a exames das mais diversas especialidades.

Na ala especializada no atendimento à mulher são ofertados serviços como consulta em Gestação de Alto Risco; Consulta em Mastologia; Consulta em Planejamento Familiar; Consulta em Urologia – Planejamento Familiar; Consulta no Climatério; Serviço de Patologia Cervical; Nutrição; Consulta em Enfermagem; Serviço de Ultrassonografia. Neste ambiente também é realizado o acolhimento à paciente e ao casal com orientações, entrevista e palestra de inserção ao planejamento familiar, saúde da mulher e saúde reprodutiva.

“Reunir um maior número de especialista em um único espaço possibilitou esse aumento no número de atendimentos, sem que significasse perda na qualidade do atendimento”, destacou a gerente-administrativa da unidade, Indianara Alexandre Leite.

A estrutura absorve os atendimentos que eram realizados no Centro de Atendimento à Mulher (CEAM) e Centro de Especialidades Infantil (CEI), ambos serviços que funcionam em locais distintos. Por mês, estas duas unidades realizavam uma média de 4,5 mil atendimentos e, com a estruturação deste novo serviço, foi possível ampliar de forma substancial esse número, oportunizando um maior acesso aos pacientes.

Qualidade e agilidade comprovadas pela operadora de caixa, Jennifer Gonçalves (25). Grávida de 12 semanas ela realiza o pré-natal por meio do “Saúde Delas” e se diz muito satisfeita com os serviços oferecidos pela unidade.

“A unidade é bem receptiva e não tive dificuldades na hora de marcar a consulta. Foi tudo bem rápido. Estou muito satisfeita”, pontua a moradora do Bairro Vila Popular.

Morando em Campo Grande há um ano, Ane Dias (38), que reside no Jardim São Conrado, exaltou a qualidade do atendimento e acolhimento encontrados por ela no Centro de Referência. “Embora seja minha segunda vez aqui, tenho gostado muito do atendimento, da estrutura, da maneira como somos recebidas. Estão de parabéns”.

Na 36ª semana de gestação do terceiro filho, Jaqueline Souza Santana (36) conta que toda semana sai das Moreninhas rumo ao “Saúde Delas” para fazer o acompanhamento. Ela fala da importância de um espaço dedicado à Saúde feminina.

“É maravilhoso! Esse espaço foi a melhor coisa que aconteceu para todas nós, mulheres de Campo Grande. Aqui eu passo pela consulta, ao sair já passo pela recepção e já agendo o retorno. É sempre muito tranquilo, ágil e sem burocracia”, frisou ela.

Ambulatório Infantil

Na ala especializada no atendimento à criança são ofertados os serviços e atendimentos em Consulta em Homeopatia; Consulta com Reumatologia pediátrica; Consulta em Cirurgia pediátrica; Consulta em Endocrinologia pediátrica; Consulta em Otorrinolaringologia pediátrica; Nutrição; Fonoaudiologia, Psicologia, Terapeuta Ocupacional, Educação Física, Assistente Social e consulta em Enfermagem.

Nesta linha de cuidado é oferecido o Programa de Atendimento Multiprofissional de Prevenção a Obesidade Infantil (PAMPOI), atendimento direcionado aos pacientes com sobrepeso ou obesidade, de 05 a 15 anos, realizado pela equipe Multiprofissional, sendo o acesso realizado por encaminhamento da Atenção Primária para as especialidades de Endocrinologia Pediátrica e/ou Nutricionista do Centro de Especialidade Infantil (CEI), via SISREG, e/ou por demanda espontânea, sendo, neste caso, agendado consulta com nutricionista para avaliação.

É disponibilizado o Serviço de Referência em Diabetes Infanto-Juvenil (SEREDI KIDS), com atendimento direcionado aos pacientes portadores de Diabetes tipo 1, de 0 a 17 anos, realizado pela equipe multiprofissional, com a entrega de medicamentos e insumos para controle da doença.

O Centro de Referência da Mulher – Atendimento Materno Infantil está localizado na Rua José Ramão Cantero, nº 103, Vila Manoel da Costa Lima.

#pratodosverem Na matéria há cinco fotos. A primeira, utilizada na capa , mostra Jaqueline Souza Santana em frente ao Centro de Referência, com as mãos na barriga em sua 36ª semana de gestação; a segunda foto mostra a gerente-administrativa da unidade, Indianara Alexandre Leite; a terceira foto mostra Jennifer Gonçalves, que realiza pré-natal no “Saúde Delas; a quarta imagem mostra Ane Dias durante consulta na unidade; a quinta imagem é um registro de Jaqueline Souza Santana, durante entrevista, em frente ao CEM II, na Vila Manoel da Costa Lima.