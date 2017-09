Campo Grande Prefeitura convoca candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para a SAS

A ?Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias ?municipais ?de Gestão e de Assistência Social, publicou nesta segunda-feira (25), no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, o Edital de convocação dos candidatos classificados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de profissionais de nível superior para desempenhar as funções específicas nos Serviços da Superintendência de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade junto à Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

Os candidatos convocados, conforme relação nominal disposta no

Anexo Único ao Edital 04/2017-04 deverão comparecer nesta terça-feira, dia 26 de setembro de 2017, às 9 horas, na Secretaria Municipal de Gestão – Avenida Afonso Pena, n. 3.297, Centro – Campo Grande-MS, para orientação sobre a entrega da documentação necessária para o preenchimento das vagas, bem como a efetivação do procedimento de contratação. Foram convocados nove (09) advogados, três (03) assistentes sociais e três (03) psicólogos.

A relação dos candidatos convocados pode ser conferida na edição 5.012 do Diogrande, disponível no link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande