Turismo Sectur amplia atividades e traz de volta projetos de sucesso

Desde os primeiros dias de janeiro, quando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) iniciou as atividades dentro da Prefeitura de Campo Grande, projetos inerentes à pasta começaram a ser traçados e colocados em prática pela nova equipe. Agora, quando a atual gestão completa 100 dias de trabalho, pode-se destacar que programas ganharam dimensão e outros maiores estão a caminho.

Editais do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) e do Programa Municipal de Fomento ao Teatro (Fomteatro), por exemplo, foram reanalisados e receberam adequações para que possam ser lançados novamente em 2017 e contemplar de forma mais ampla a classe artística de Campo Grande.

A Sectur também enviou ao Ministério do Turismo, por meio do Sistema de Convênio, projetos para estabelecer um Centro Cultural no espaço da Rotunda e garantir a reforma do Teatro do Paço José Octávio Guizzo. Ambos aguardam análise para receber aporte da União para então terem andamento.

“Enviamos esses projetos para o Ministério do Turismo para receberem verba e assim conseguirmos sanar alguns dos gargalos da Cultura da Capital. Estamos na expectativa e em breve teremos nova agenda junto ao ministro, em Brasília, para nova discussão” afirma a titular da Sectur, Nilde Brun.

Turismo

A secretária também pontua ações que começaram a moldar o turismo na Capital. Em pouco mais de três meses, a Sectur deu início ao Plano Municipal de Turismo, implantou o Observatório do Turismo e promoveu pesquisa de satisfação e de identificação do perfil do visitante que passa por Campo Grande. Neste período, a pasta também obteve espaço na Expogrande 2017, realizada no Parque Laucídio Coelho, e destacou as suas duas linhas de trabalho.

Para os próximos meses, informa Nilde, projetos já conhecidos da comunidade, como a Noite da Seresta e o tradicional Arraial de Santo Antônio terão nova roupagem, e outros virão para beneficiar principalmente os bairros e seus moradores.

“Vamos comemorar os 40 anos de Campo Grande enquanto Capital e queremos fazer um projeto natalino inovador, além de implantar o Arte no Meu Bairro. Pretendemos retornar com o City Tour e implantar o projeto Resgate Cultural. Estamos trabalhando bastante para concretizar essas e outras ações para que a nossa cidade seja conquistada pela Cultura e pelo Turismo”, destaca Brun.

Entre as metas da Sectur ainda está a implantação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIC), realização da Conferência Municipal de Cultura, criação de Roteiros Turísticos e reposicionar os Centros de Atendimento ao Turista (CATs).