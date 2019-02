CHAPADÃO DO SUL Carreta invade pista e motoqueiro tem crânio esmagado na MS-306 Fatalidade aconteceu na manhã desta quinta-feira (21)

Homem seria cunhado de sindicalista em Chapadão do Sul Foto: Reprodução/O Correio News

Indentificado primeiramente como, Rogério Borges da Silva, o motociclista que morreu na manhã desta quinta-feira (21) após ser atropelado por uma carreta na MS-306, em Chapadão do Sul.

Segundo informações do site O Correio News, a vítima seguia pela rodovia em uma motocicleta Honda CG, quando uma carreta que vinha no sentido contrário invadiu a pista e passou por cima do motoqueiro. Com a pancada, o motociclista foi arremessado e teve parte do crânio esmagado.

Ainda segundo o site, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o rapaz morreu na hora.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.