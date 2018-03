Casal gay Ã© espancado e um acaba morto a facadas em Jardim

Covardia Casal gay é espancado e um acaba morto a facadas em Jardim 'Três homens, um deles armado com uma faca, começaram as agressões em um bar que o casal bebia'

Rodrigo Soares Rodrigues Foto: Reprodoução/Facebook

Rodrigo Soares Rodrigues, 24 anos, morreu após ser atingido com golpes de faca próximo a uma conveniência na madrugada de ontem domingo (18), em Jardim, a 237 quilômetros de Campo Grande. No momento da confusão, ele estava com o companheiro de 17 anos. O casal foi agredido por pelo menos três pessoas e a família suspeita de homofobia.

De acordo com informações da ocorrência, a vítima era designer de sobrancelhas e bebia com o companheiro normalmente no estabelecimento, quando sem motivo pelo menos três homens se aproximaram e iniciaram as agressões, fator que levanta ainda mais a suspeita de crime de ódio e preconceito. Inclusive, um deles estava munido com uma faca e desferiu os golpes.

Rodrigo chegou a ser socorrido, no entanto, chegou ao pronto socorro sem vida. A policia afirmou que um das facadas atingiu o coração da vítima. O companheiro dele recebeu atendimento e foi liberado.

Horas após o ocorrido, uma equipe da PM prendeu um rapaz de 19 anos apontado como o principal suspeito da morte. Consta ainda na ocorrência que o suspeito estava em visível estado de embriaguez.