Criança de 11 anos encontrada morta era mantida acorrentada pelo pai

Um menino de 11 anos, identificado como Kratos Douglas, foi encontrado morto com sinais de violência dentro da casa onde vivia com a família, no bairro Cidade Kemel, região do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, na noite de 2ª.feira (11.mai.26).

O pai da criança, Chris Douglas, foi preso em flagrante após admitir à polícia que mantinha o filho acorrentado dentro da residência.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constataram a morte do menino e identificaram marcas de agressão pelo corpo.

De acordo com os policiais, a vítima foi encontrada caída no chão de um dos quartos, próxima à cama, com hematomas nos braços, mãos e pernas. A criança também apresentava sinais de desnutrição e não estava matriculada na escola.

Em depoimento, o pai afirmou que acorrentava o filho para impedir que ele saísse de casa. Ele negou ter praticado tortura ou outros tipos de violência contra a criança.

Outras duas crianças, de 2 e 12 anos, foram localizadas no imóvel e acolhidas pelo Conselho Tutelar. Uma delas possui diagnóstico de autismo.

Ainda segundo a investigação, a madrasta e a avó paterna do menino afirmaram ter conhecimento de que a criança era mantida acorrentada. As duas não foram presas, mas serão investigadas pela polícia.

A residência passou por perícia e o caso foi registrado como tortura no 50º Distrito Policial do Itaim Paulista. As circunstâncias da morte seguem sob investigação.

Conforme o jornal Metrópoles, a família deixou a cidade de Bauru em 2024 e passou a morar na capital paulista desde então.