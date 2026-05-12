Ministério Público deflagra operação contra corrupção e mira secretaria de Campo Grande

Equipes do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), braço do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) cumprem mandados de busca e apreensão na manhã desta 3ª (12.mai.26) em Campo Grande (MS).

Segundo informações iniciais, um dos alvos é a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande (Sisep).

Apuração da reportagem indica que as diligências ocorrem simultaneamente em outros endereços, embora os detalhes da operação ainda não tenham sido divulgados oficialmente pelo MPMS.

Até o momento, não há confirmação se a ação está relacionada a investigações envolvendo gestões anteriores ou a administração atual.

A operação segue em andamento, com equipes realizando buscas ao longo da manhã. Novas informações devem ser divulgadas nas próximas horas.

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