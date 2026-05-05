Empresário da tecnologia, filho de prefeito e piloto são vítimas de queda de avião

Um avião de pequeno porte que caiu sobre um prédio residencial em Belo Horizonte (MG) deixou três mortos e dois feridos. Entre as vítimas estão o piloto e empresários do setor de tecnologia.

A aeronave levava cinco pessoas e havia decolado do Aeroporto da Pampulha com destino a São Paulo, após uma parada na capital mineira. O acidente ocorreu na tarde de 2ª.feira (4.mai.26), no bairro Silveira, região Nordeste da cidade.

Morreram no local o piloto Wellington Oliveira, de 34 anos, e Fernando Souto Moreira, de 36, que ocupava o assento de copiloto. Fernando era filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha–MG.

Também morreu o empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu após dar entrada no hospital.

Outros dois ocupantes sobreviveram:

Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, sofreu fratura na perna e tem estado de saúde estável. Ele é filho de Leonardo.

E Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53, que teve lesões mais graves, passou por cirurgia e permanece sob cuidados médicos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a aeronave atingiu a área da caixa de escada entre o terceiro e o quarto andar do edifício, o que evitou vítimas entre os moradores. O prédio foi evacuado por precaução.

Antes da queda, o piloto teria informado dificuldades logo após a decolagem. O avião, um modelo EMB-721C fabricado em 1979, tinha capacidade para até cinco passageiros e não possuía autorização para operar como táxi aéreo, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.