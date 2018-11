Contrabando PRF apreende veículo com contrabando de cigarros O homem alegou que pegou o cigarro em Ponta Porã e levaria até Campo Grande

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta terça feira (6) 950 pacotes de cigarro contrabandeado na BR 163, que estava em um veículo Ford Focus com placas de Campo Grande e era conduzido por um homem de 45 anos.

O cigarro estava dividido em 19 caixas e veio do Paraguai, o condutor do veículo assumiu a propriedade da carga e também do carro.

Segundo a PRF, o carro seguia sentido Dourados/Campo Grande e não obedeceu à ordem de parada em frente à base da PRF na BR 163 em Rio Brilhante, após 20 km do início da abordagem, o homem perdeu o controle do veículo e bateu na mureta de proteção da via, vindo a parar com os pneus danificados.

O homem alegou que pegou o cigarro em Ponta Porã e levaria até Campo Grande.O carro, cigarro e o detido foram encaminhados para Polícia Federal na cidade de Dourados.