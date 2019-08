NOVA ALVORADA DO SUL Arlei renova a dinâmica de participação popular em sua administração Prefeitura ouve as comunidades antes de definir as prioridades nas intervenções do poder público

Prefeito Arlei na inauguração do Alvorada Malha Clube Antônio Silva. Foto: Divulgação

Em seu terceiro mandato de prefeito, Arlei Barbosa (MDB) vem mantendo os mesmos conceitos e práticas de administração participativa que implementou em 2004, na sua primeira experiência à frente do poder público de Nova Alvorada do Sul.

Com uma comunicação direta e objetiva, sem intermediários, além de estreitar os laços entre a Prefeitura e a sociedade e construir soluções democráticas e eficientes, a atitude de Arlei também capacita a gestão estratégica com subsídios de planejamento administrativo que colocam o Município entre os campeões de crescimento econômico e social de Mato Grosso do Sul nos últimos anos. “O compromisso de criar as condições para esse crescimento não é individual, não é meu. É da equipe, dos nossos servidores, da população em geral, de gente que acredita no seu potencial e no potencial da cidade”, diz o prefeito.

É assim que ele vem enfrentando as dificuldades conjunturais e abrindo caminho em meio à crise para criar oportunidades de evolução para todos os segmentos. Para ele, não basta apenas fazer a inclusão social, é necessário fazer da educação, da saúde, do transporte, da urbanização, do lazer, da cultura e do apoio ao setor produtivo elementos de incentivo ao empreendedorismo para gerar empregos e assegurar a inclusão econômica.

Prefeito almoça com pequenos agricultores. Foto: Divulgação

O prefeito está reforçando esta mensagem nas agendas diárias que cumpre dentro e, sobretudo, fora do gabinete. Foi o que ocorreu, por exemplo, no último dia 14, quando esteve no Assentamento São João para entregar uma patrulha mecanizada a famílias que trabalham com a agricultura familiar. Arlei Barbosa estava em companhia do vice-prefeito Moisés Neres, dos vereadores Vanderlei Bueno, Luciano Dias, Edir Alves Mesquita, e dos secretários de Meio Ambiente, Dorival Campos, e de Governo, Valtrudes Machado.

Nos dias seguintes, entre outros contatos, foi com a vereadora Rosângela Alves a um encontro com moradores do Bairro Navegantes, debater melhorias e aferir prioridades. Arlei também prestigiou – com a secretária de Assistência Social, Lívia Dias - o início do curso de Corte e Costura, Modelagem e Confecção de Peças, uma parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Prefeito Arlei com a vereadora Rosângela Alves e moradores do Bairro Navegantes. Foto: Divulgação

No domingo, 18, o prefeito participou da inauguração do Alvorada Malha Clube Antonio Silva. O espaço desse esporte que tem forte tradição no município ganhou esse batismo em homenagem a um baiano de Caculé, que foi um dos grandes esportistas e lutadores pelo crescimento de Nova alvorada do Sul.

Prefeito Arlei na inauguração do Alvorada Malha Clube Antônio Silva. Foto: Divulgação

“Não há como governar ficando distante de seu povo, longe das vozes de quem sente e vive no dia-a-dia suas dificuldades e seus sonhos. Por isso o povo nova-alvoradense sempre teve presença garantida e respeitada na Prefeitura em todos os meus mandatos”, afirmou Arlei Barbosa.