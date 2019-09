"VELHA POLÍTICA" Bolsonaro dá aval à Davi Alcolumbre negociar cargos em troca de aprovação de Eduardo Bolsonaro Bolsonaro deu todos os instrumentos para que o presidente da Casa possa negociar com as bancadas

Bolsonaro e Davi Alcolumbre Foto: Reprodução/Web

Preocupado com a aprovação do filho para o cargo de embaixador nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) colocou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), como principal articulador de votos para emplacar Eduardo em Washington. De acordo com a jornalista Daniela Lima, Bolsonaro deu “todos os instrumentos” para que o presidente da Casa possa negociar com as bancadas.

Segundo dirigentes de partidos ouvidos pela jornalista, o presidente do Senado tem feito conversas individuais com senadores do centrão. Nesses encontros, explica que a indicação de Eduardo tornou-se questão central para o governo e pergunta sobre demandas que poderiam ser levadas a Bolsonaro, como forma de “trocar favores” e angariar votos ao filho 03.

Diferente do que tem acontecido na Câmara, os esforços em torno da reforma da Previdência são secundários. A liberação de cargos e emendas no Senado – prática comum da “velha política” – está totalmente ligada aos interesses aparentemente prioritários de Bolsonaro em emplacar Eduardo na embaixada.

Para ser aprovado, Eduardo Bolsonaro tem de receber o apoio de ao menos 41 dos 81 senadores na votação no plenário do Senado. Como uma de suas estratégias para conseguir “amaciar o terreno” na Casa, Bolsonaro se dispôs a negociar nomes de conselheiros no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), através da intermediação de Alcolumbre, também neste mês de setembro.

Sem oposição de senadores aos novos nomes encaminhados, presidente e parlamentares “entraram em consenso” a respeito dos nomes, o que pode facilitar o apoio a Eduardo Bolsonaro.