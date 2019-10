APOIO Com ação decisiva de Vander, MS tem novo aporte de recursos federais Bancada do estado em Brasília desempenhou articulação vitoriosa, avalia o deputado petista

Foto: Divulgação

Além de assegurar reservas financeiras impositivas no Orçamento Geral da União de 2020 para Mato Grosso do Sul, a bancada federal do estado garantiu socorro providencial para Campo Grande e atendeu pleitos que são priorizados pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD). Na quarta-feira (16), em Brasília, o prefeito reuniu-se com os parlamentares e foi informado das boas notícias que já trouxe para a Capital, além de comemorar os benefícios que já estão consolidados para os demais municípios.



O deputado federal Vander Loubet (PT) destacou o empenho suprapartidário de todos os congressistas, considerando que a unidade e o esforço da bancada foram fatores determinantes para materializar a expectativa de melhorar as dotações orçamentárias da União para Mato Grosso do Sul.



"Foi um trabalho de fôlego, coletivo. Todos se empenharam", credita o parlamentar. "O interesse que prevalece é da população, dos municípios. As cores ideológicas e políticas não entram nesse processo. Por isso, Mato Grosso do Sul sai vitorioso desta verdadeira batalha", salientou Vander.



O volume de recursos já carimbados para Mato Grosso do Sul nesta vitoriosa iniciativa parlamentar totaliza R$ 247,6 milhões. Campo Grande obteve, em dotações para políticas públicas setoriais, R$ 100,1 milhões, que serão investidos assim: R$ 20 milhões na rede pública de saúde, R$ 10,1 milhões para a agricultura familiar e R$ 70 milhões para infraestrutura urbana.



A lista de recursos e ações contempladas prevê para o Estado: na saúde, R$ 15 milhões destinados à compra de equipamentos, R$ 7,5 milhões para a aquisição de caminhões de coleta de lixo pela regional da Funasa e R$ 5 milhões para o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) atender as demandas de abastecimento de água e reforma de postos de saúde nas aldeias.



Na educação, R$ 15 milhões estão assegurados para a compra de ônibus escolares e ainda R$ 12 milhões para a Universidade Estadual (Uems), enquanto que a agricultura familiar terá R$ 15 milhões para adquirir equipamentos. Para aparelhar a segurança, foram destinados R$ 15 milhões. Outros R$ 10 milhões serão aplicados na construção da Academia da Polícia Militar.



O setor de infraestrutura no estado acrescentou em sua planilha de investimentos R$ 15 milhões para a construção de contorno viário em Três Lagoas, R$ 28 milhões para o Dnit aplicar na manutenção das BRs 267 e 262, com abrangência na área de influência do Corredor Bioceânico, e R$ 5 milhões para obras no aeroporto de Dourados.



A bancada garantiu ainda R$ 5 milhões para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que atende os hospitais universitários de Campo Grande (ligado à UFMS) e de Dourados (ligado à UFGD).