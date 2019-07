Vereador Delegado Wellington Em reunião com prefeito, Delegado Wellington discute solução para o trânsito na Av. Três Barras

O intenso tráfego de veículos na Avenida Três Barras, região do Villas Boas, foi assunto de pauta da reunião realizada pelo Vereador Delegado Wellington (PSDB) com o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), na tarde da última terça-feira (09).



No encontro, o parlamentar apresentou uma possível solução reivindicada pelos moradores da região Bandeira, que trata sobre o prolongamento da Rua Fernão Dias, para que haja acesso entre a Avenida Três Barras e Rua Cayova.



“O prolongamento da Rua Fernão Dias garantirá maior fluidez no trânsito, diminuindo o fluxo na Avenida Três Barras, onde principalmente na hora do pico de trânsito, se forma um grande congestionamento. Mesmo sendo um projeto burocrático, é necessária uma atenção especial pois a população que acessa os bairros da região cresce cada dia mais”, explicou Delegado Wellington ao chefe do Executivo Municipal.



Em atenção à solicitação apresentada pelo vereador, o prefeito Marquinhos Trad, garantiu que irá levantar junto com sua equipe, estudos e medidas que poderão ser aplicadas em curto e médio prazo para beneficiar motoristas e pedestres e moradores da região.



De acordo com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), a região urbana do Bandeira possui 113.118 habitantes (levantamento 2017) e 11 grandes bairros: Maria Aparecida Pedrossian, Tiradentes, São Lourenço, Villas Boas, TV Morena, Jardim Paulista, Dr. Albuquerque, Carlota, Rita Vieira, Universitário, Moreninha. A Avenida Três Barras é um dos principais ligamentos da população aos demais bairros da Capital.