Direitos sociais Estado vai aumentar ações para combater intolerância racial, afirma governador "saímos do discurso para a prática, para ajudar na construção de três pilares fundamentais para nosso País: direitos humanos, liberdade e paz"

O governador Reinaldo Azambuja disse que é preciso fortalecer as políticas públicas da igualdade racial para dar fim a intolerância em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (16), Reinaldo Azambuja abriu o 1º Encontro Interministerial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial no Estado afirmando que é momento de perpetuar ações de Governo para combater o preconceito e a intolerância.

“O Estado vem criando e fortalecendo estruturas de governo para criamos políticas públicas efetivas e duradouras no momento em que a intolerância aumenta na nossa sociedade. Precisamos reafirmar a questão da liberdade e das diferenças. E as nossas subsecretarias da Igualdade Racial, Mulher, Jovem, Indígenas e LGBT estão aqui para promover a discussão de qual política pública queremos para Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Criadas em 2015, as subsecretarias fortalecem a cidadania em Mato Grosso do Sul. “Com o trabalho dessas pastas saímos do discurso para a prática, para ajudar na construção de três pilares fundamentais para nosso País: direitos humanos, liberdade e paz. Nesse sentido, estamos à disposição para evitarmos que o país entre no processo da desconstrução da cidadania”, falou o secretário estadual de Cultura e Cidadania Athayde Nery.

Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial

Foto: Divulgação/Assessoria

As tratativas do 1º Encontro Interministerial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial em Mato Grosso do Sul acontecem durante os dias 16 e 17 de outubro no auditório da Assomasul, em Campo Grande. Conselhos de direitos, representantes e lideranças comunitárias dos quilombolas, matriz africana e movimento negro participam dos debates, além de gestores estaduais, municipais e o grupo de trabalho interministerial de Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial do Governo Federal, em parceria do Ministério de Direitos Humanos e da Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial (Seppir).

“Esse encontro objetiva a aproximação do Governo Federal com o Estado e os municípios. Aqui vamos propor a adesão dos municípios ao Sinapir (Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial), para que através desse sistema os municípios consigam recursos para estruturação de órgãos municipais e desenvolvimento de políticas de promoção de igualdade racial”, explicou o subsecretario estadual de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e da Cidadania, Leonardo de Oliveira Melo.

Com 55% da população estadual declarada negra e parda (IBGE 2016), Mato Grosso do Sul possui 1,8 mil famílias quilombolas em 22 furnas de 15 municípios; 300 grupos capoeiras; cerca de três mil cidadãos de religiões africanas; 700 famílias ciganas não-nômades; e povos de diferentes raças – haitianos, árabes e outros historicamente segregados.

Ainda participaram da abertura do encontro interministerial o coordenador geral do Conselho Nacional para Promoção da Igualdade Racial, Sionei Ricardo Leão; a secretária estadual de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta; e os deputados estaduais Amarildo Cruz e Professor Rinaldo. (Com assessoria).