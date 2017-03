FÃ³rum pretende fortalecer CorumbÃ¡ como lideranÃ§a pantaneira

Corumbá Fórum pretende fortalecer Corumbá como liderança pantaneira

Tornar novamente Corumbá líder do desenvolvimento da região pantaneira. Esse foi o resultado da agenda realizada pelo secretário Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural, Renato dos Santos Lima, na capital do Estado, nessa segunda-feira (20), com o subsecretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, Alessandro Menezes.

Durante o encontro, Renato tratou sobre a criação de um Fórum de Desenvolvimento da Região do Pantanal, unindo as cidades que formam a bacia pantaneira, para que juntas possam pleitear e fomentar ações para região. “A pauta foi pedindo apoio para Corumbá, para o desenvolvimento e fomento da região do Pantanal. Reunir todos esses municípios e fortalecer Corumbá como maior liderança da região do pantanal”, comentou.

A pauta foi bem recebida pelo novo subsecretário, que assumiu a pasta recentemente, após a reforma administrativa promovida pelo Governador do Estado, Reinaldo Azambuja. Alessandro terá a missão de ser o responsável por toda a articulação do governo com as instituições públicas de MS.

“Corumbá é uma cidade muito estratégica para o Governo do Estado, tem uma grande densidade populacional para o fomento e desenvolvimento”, disse o subsecretário se colocando à disposição para auxiliar na criação do bloco.

O assunto também foi tratado entre o secretário municipal e o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Sérgio Logen, o qual mostrou todo apoio para a iniciativa.

Diante da importância da pauta, tanto para a região quanto para a maior cidade pantaneira, a primeira ação será um encontro em até quinze dias, entre o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, com presidente da Fiems, Sérgio Longen, para tratar do assunto.

A intenção é formar um bloco entre as cidades de Corumbá, Ladário, Miranda, Bodoquena, Bonito, Aquidauana, Anastácio e Rio Verde.