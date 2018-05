Moacir Kohl Homenagem: Kohl é alvo de reconhecimento de excelência em MS

Uma das mais qualificadas honrarias já instituídas em Mato Grosso do Sul, a Comenda do Mérito Industrial, foi outorgada pela Federação das Indústrias/Sistema Fiems ao empresário, ex-prefeito de Coxim, ex-vice-governador e atual suplente de senador Moacir Kohl.

A concorrida cerimônia, que levou à Casa da Indústria na quinta-feira, 24, várias autoridades – entre as quais o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) -, compõe um dos registros mais importantes do calendário estadual destinado a manifestações institucionais de reconhecimento publico a personalidades que se destacam por suas contribuições com o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade, por meio, sobretudo, de investimentos e atenção à qualificação profissional dos trabalhadores.

O Sistema Fiems selecionou o nome do Kohl levando em consideração seu festejado histórico de empreendedor, destacando-se no ramo empresarial – produtor e diretor-proprietário da Tavel Taquari Veículos, de Coxim - e com produtiva atuação na vida publica, como bem frisou o presidente da Federação das Indústrias, Sérgio Longen: “A homenagem é tanto um reconhecimento ao que o homenageado realizou e realiza, como também um estímulo a que seus exemplos sejam reproduzidos”.

Aos 64 anos e filiado ao PHS, Kohl foi convidado para disputar uma cadeira de deputado nas próximas eleições. Igual convocação tem sido feita nos últimos anos para concorrer a outros cargos eletivos, entre os quais o de prefeito – já exerceu dois mandatos em Coxim. Suplente de senador, ele dedica-se aos negócios estimulado pelo amor à região, pela vocação empreendedora e, ainda, por acreditar no trabalho como base sólida para a realização de sonhos e a construção de benefícios para a coletividade a que serve.

A Comenda do Mérito Industrial foi criada pela Fiems para ser concedida a protagonistas de grandes iniciativas marcadas pela excelência dos serviços em assistência ou formação profissional e em harmonia social mantidos com os empregados e em defesa dos princípios da livre iniciativa. “Não esperava isso. Mas, olhando para o passado, relembrei de ações em conjunto com a Fiems.

Quando fui vice-governador e secretário de Estado, consolidamos aqui a lei de incentivos fiscais. Foi uma parceria muito importante”, lembrou Kohl. Distribui em seguida vários agradecimentos, que incluíram Sérgio Longen, o conselheiro Luiz Cláudio Sabedotti Fornari e demais membros da diretoria do Sistema Fiems. “Essa homenagem me deixa muito feliz”, comentou.

Filho de Ilda e Olivo Kohl (in memorian), nascido na cidade gaúcha de Colorado em 15 de abril de 1954, Moacir Kohl é casado com Roseli Maria Cervi Kohl, com quem tem três filhos e três netas. Engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tambem cursouFilosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Mudou-se para Mato Grosso do Sul em 1978, trabalhando como agrônomo. Em 1989, já empresário do comércio e do agronegócio em Coxim, começou sua vida política, como vereador mais votado do município.

Em 1992, foi eleito para o primeiro mandato como prefeito de Coxim e em 1998 disputou e venceu as eleições como candidato a vice-governador na chapa liderada por Zeca do PT. Foi secretário estadual de Produção, Pasta que abrigava as áreas de Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. Em 2003 e 2004 foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande. Em 2004 foi eleito prefeito de Coxim, administrando o município pela segunda vez, no período de 2005 a 2008. Em 2014 foi eleito como Suplente de Senador.