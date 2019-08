TRÂMITES Pareceres a favor e contra a indicação de Eduardo Bolsonaro vão à mesa de Nelsinho Trad Leia o editorial dessa manhã com detalhes sobre indicação do filho do Presidente a embaixada em Washington

Por: TERO QUEIROZ 20/08/2019 às 09:24 Comentar Compartilhar

O Senador Nelsinho Trad (PTB) Foto: Tero Queiroz EDITORIAL - Documento elaborado pela consultoria legislativa do Senado Federal aponta nepotismo na possível nomeação de Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), a embaixada brasileira em Washington. A lavra criou uma espécie de “guerra de pareceres” dentro da Casa de leis. Isso porque há também documentos contrários, esses que afirmam que não há estética de favorecimento indevido de um parente por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). O último parecer [o favorável] a indicação, foi encabeçado pela liderança do PSL no Senado. O documento foi encaminhado ao presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trad (PSDB-MS). O colegiado é responsável por sabatinar os indicados para representações diplomáticas. Já o documento que considera nepotismo foi encomendado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania - SE), contrário à indicação. Jair Bolsonaro ainda não encaminhou o nome do filho para o Senado, ele aguarda que o filho consiga os votos necessários na Casa. O jornal do Estado de S. Paulo, apurou que 15 senadores disseram ser a favor da indicação de Eduardo, no entanto, outros 29 senadores disseram ser contra. Os demais parlamentares, 29 não quiseram responder e 7 disseram estar indecisos. Para receber o cargo, Eduardo terá que conseguir 41 votos na Casa de leis. Os pareceres encaminhados podem ou não influenciar na decisão. Com a indicação do filho “03” Bolsonaro solta de vez a economia e intervém na política. Ele quem vem sofrendo represálias por tentar controlar a Procuradoria Geral da União e Polícia Federal, Bolsonaro quer nomes em todos os poderes para fazer um governo de acordo com suas necessidades, se investiga apenas quando ele quiser, isso ele chama de ‘não ser corrupto’. A corrupção não é apenas usar o dinheiro público, toda influência e poder usados em favor próprio seu ou de familiares também é corrupção.