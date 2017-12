Prof. João Rocha destaca simbologia da iluminação natalina: ‘iluminamos uma cidade que pulsa’

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof. João Rocha, prestigiou o lançamento da primeira etapa da decoração de Natal da Capital, nesta terça-feira (05), no Paço Municipal. Para o parlamentar, as luzes que enfeitam a avenida Afonso Pena, a principal da cidade, tem uma simbologia especial.

“É um momento importante, pois nos aproximamos de um ano de administração, comemorando com luz uma cidade feliz e iluminada. Uma Campo Grande mais feliz, com o perfume de quem tem vontade fazer o melhor por nossa gente. Com essa consciência de homens e mulheres públicos, iluminamos a artéria principal de uma cidade que pulsa. Que toda cidade seja iluminada com as bênçãos de Deus”, discursou.

A primeira cerimônia iluminou a Afonso Pena (entre o Circulo Militar e a Calógeras) e o Paço Municipal, com luzes que comemoram a simbólica data do nascimento de Jesus Cristo e dão as boas vindas ao Ano Novo.

O prefeito Marquinhos Trad agradeceu a equipe técnica da prefeitura, somada a secretários, primeira-dama, Tatiana Trad, vice-prefeita, Adriane Lopes, e todos que se esforçaram para preparar cada detalhe da decoração da cidade para o Natal.

“Nós estamos devolvendo a Campo Grande a confiança da população, autoestima da nossa cidade. Esta gestão está sobre o comando e governo de Deus e é em seu nome, por ele e para ele que estamos nos dedicando, esforçando, para fazer tudo o que for de melhor para vocês”, declarou.

Nesta quarta-feira (6) a Prefeitura dá inicio a iluminação da Morada dos Baís, que também ganhará decoração especial.

No dia 8 de dezembro (sexta-feira) a Prefeitura inaugura a Cidade do Natal, com show de Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha. Serão 30 dias de festa, com mais de 27 atrações regionais, incluindo apresentação de música (orquestra, coral), dança (um espetáculo por dia) e teatro. As crianças também poderão aproveitar a área de brinquedos, todos gratuitos, montados especialmente para a diversão da garotada.