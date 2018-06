Projeto Coletivo atua em revitalização de pontos de ônibus no Pioneiros

Os moradores da região do bairro Pioneiros comemoram a revitalização de pontos de ônibus no local, com a ajuda do gabinete do Dr. Lívio (PSDB). A iniciativa, do líder comunitário Aldinei Santos, recebeu total apoio da equipe do Projeto Coletivo, que norteia o mandato do vereador, onde poder público e moradores trabalham juntos para o bem comum.

Nessa quarta-feira (13), a equipe esteve no bairro Porto Galo, próximo ao Jardim Botafogo. A atuação foi para colocar a mão na massa em atividades como preparar o cimento para fazer o piso, erguer coberturas dos pontos, trocar telhas, fazer rampas de acessibilidade nos pontos nas ruas de asfalto e bancos para levar um pouco mais de conforto aos usuários enquanto esperam o ônibus. O material foi fruto de doações da prefeitura, empresários e dos próprios moradores, de acordo com Aldinei que deu nome ao projeto de Ponto Seguro.

O resultado do trabalho tem sido satisfatório. Até agora já foram revitalizados cinco pontos e mais um está na lista daqueles que estavam destruídos pela ação do tempo ou depredados pela ação de vândalos. “Essa atitude é inspiradora, a exemplo do que foi feito no calçadão do Estrela do Sul que leva o nome de alameda do Projeto Coletivo. Procuramos sempre apoiar ações como essas para que incentivem novas intervenções”, disse Dr. Lívio.

Ainda como parte do projeto, os moradores se comprometem em zelar pela manutenção dos pontos. “Estamos buscando agora parceria com grafiteiro para fazermos alguma arte nos pontos que têm muretas”, completou o líder comunitário.