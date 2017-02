Interior Reinaldo entrega R$ 7 milhões em investimentos da Sanesul "Além de ser contemplada com novas viaturas"

Foto: Divulgação/Edemir Rodrigues

O município de Paranaíba recebeu na tarde de quinta-feira (9) cerca de R$ 7 milhões em investimentos executados pelo Governo de MS. Além disso, a Segurança Pública foi contemplada com viaturas, equipamentos e armamento, por meio do maior programa da história do estado, o MS Mais Seguro. O governador Reinaldo Azambuja garantiu ainda à população apoio para levar industrialização e mais desenvolvimento para a cidade.

Por intermédio da Sanesul, o governador entregou em Paranaíba a conclusão do reservatório apoiado de concreto armado, com capacidade para armazenar 2.600 metros cúbicos de água. Na construção do equipamento composto de duas células foram investidos R$ 2,4 milhões em recursos próprios da empresa pública.

Outra importante obra de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no município é a perfuração e ativação de um super-poço chamado PAR-013, com profundidade de 860 metros e vazão de 430 metros cúbicos por hora. Com investimento de R$ 4,6 milhões, o PAR vai possibilitar o fornecimento de água tratada por 15 anos para a população do município.

“Paranaíba tinha um problema muito sério de falta d’água. Hoje, o município atinge hoje 70% de cobertura de água e esgoto e em pouco tempo será 100%, quando concluirmos a Parceria Público Privada. Estive reunido com o governador Rodrigo Rollemberg, no Fórum de Governadores que me relatou a crise hídrica que força o racionamento de água no Distrito Federal. Então, mesmo em meio a crise nós temos feito a lição de casa e hoje podemos entregar investimentos importantes com recursos próprios”, pontuou o governador.

Foto: Divulgação/Edemir Rodrigues

O secretário de Segurança Pública, Barbosinha, declarou que o programa MS Mais Seguro é nesse momento de crise nacional o maior e talvez o único desenvolvido com recursos próprios no Brasil. Para ele, quando chega a presença da estrutura física das polícias e bombeiro, se vê também a presença do Estado.

“Tive a satisfação de entregar viaturas, equipamentos e munições para nossos homens e mulheres da Segurança Pública em cinco municípios somente hoje. Passamos por Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Cassilândia e agora Paranaíba. Para se ter uma ideia, o Corpo de Bombeiros está recebendo em dois anos desta gestão mais do que conquistou em toda a história da corporação no estado. Nossas polícias são parceiras e defensoras da sociedade. O governo do senhor teve remédios amargos, mas graças a eles, hoje somos modelo de desenvolvimento para outros estados do país”, reforçou Barbosinha.

Ao todo foram entregues 11 novas viaturas, 93 coletes e 10 armas longas, que fazem parte da terceira etapa do programa MS Mais Seguro. Das viaturas entregues três ficaram em Chapadão do Sul (2 motos 660 cilindradas e 1 Palio Weekend), Costa Rica recebeu duas (1 moto 250 cilindradas e 1 Palio Weekend) e a cidade de Camapuã foi contemplada com 2 motos (sendo uma 660 cilindradas e outra 250 cilindradas). Já Figueirão recebeu 2 motos (250 cilindradas) e Paraíso das Águas 1 moto (250 cilindradas). Os veículos serão utilizados para intensificar o policiamento ostensivo e preventivo dos cinco municípios. Já o Corpo de Bombeiros, passará a contar com uma unidade de auto salvamento, que atenderá o 7º Subgrupamento.

Estiveram presentes ainda os secretários de estado da Casa Civil, Sérgio de Paula; de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck; de Obras, Marcelo Miglioli; os deputados estaduais Onevan de Matos, Felipe Orro, Eduardo Rocha, Cel Davi e Marcio Fernandes; além de prefeitos da região, vereadores, lideranças políticas e autoridades locais. (Com assessoria).