TRAÍDO Traído líder do PSL, Delegado Waldir diz em áudio que vai 'implodir' Bolsonaro "Eu andei no sol em 246 cidades para defender o nome desse vagabundo", diz o líder do PSL

Tomado pelo arrependimento e se sentindo traído, o deputado Delegado Waldir, que foi mantido como líder do PSL na Câmara, afirmou em áudio que pretende “implodir” Jair Bolsonaro. “Eu andei no sol em 246 cidades para defender o nome desse vagabundo”, lembrou o Delegado. Além de Waldir áudio gravado em reunião do PSL revela revolta do partido com Jair Bolsonaro. "A gente foi tratado que nem cachorro desde que ele ganahou a eleição", diz parlamentar em reunião.

Na conversa gravada em reunião interna da ala ligada ao presidente do partido, Luciano Bivar (PE), Waldir diz que divulgaria um áudio comprometedor a Bolsonaro.

"Eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Não tem conversa. Eu implodo ele. Eu sou o cara mais fiel. Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo”, disse o líder do PSL.

O delegado fez a declaração revoltado com a decisão de Jair Bolsonaro, que teria tramado “por baixo dos panos”, para elevar Eduardo Bolsonaro à líder do PSL na Câmara dos Deputados e afastar Waldir.

Segundo áudio divulgado ontem (16), Bolsonaro apresentou uma lista à 27 parlamentares durante reunião do PSL, onde solicitava assinatura para destituir Waldir e apoiar o nome de Eduardo Bolsonaro como líder da bancada.

CRISE

Dois parlamentares relataram ter recebido os pedidos em reunião com o próprio presidente no Palácio do Planalto. “Os meninos chegaram lá e o presidente disse: 'Assina se não é meu inimigo'”, disse um dos presentes.

O arquivo em que Waldir fala com outros parlamentares sobre o presidente tem cerca de 9 minutos de duração. A fala sobre a intenção de implodir Bolsonaro começa aos 2 minutos e 40 segundos.

OUÇA

*Com informações do Brasil 247.