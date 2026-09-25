O que acontece ao bitcoin de alguém quando essa pessoa morre

Em algum momento entre 2009 e 2011, Satoshi Nakamoto acumulou cerca de 1,1 milhão de BTC num conjunto de carteiras que nunca foram movimentadas. Ao preço real, esse portfólio vale entre US$ 70 e US$ 80 bilhões. Em abril de 2026, um dos arquitetos originais do protocolo declarou publicamente que provavelmente ninguém vivo tem acesso às chaves privadas dessa fortuna. O criador do bitcoin levou as chaves consigo.

Não é um caso único. Estima-se que entre 3 e 4 milhões de BTC estejam permanentemente inacessíveis, o equivalente a cerca de 15% de todos os que já foram minerados. Uma parte dessa perda é técnica. Outra parte é humana: pessoas que morreram sem deixar instruções sobre como acessar suas carteiras.

O valor de 1 bitcoin em real está hoje em torno de R$ 326 mil, com o câmbio próximo de R$ 5,10. Para quem tem BTC e não pensou ainda no que acontece a esses fundos em caso de morte, a questão é mais urgente do que parece.

Por que o bitcoin é diferente de qualquer outro bem

Numa conta bancária, existe uma instituição financeira entre o cliente e o dinheiro. Se o titular morrer, os herdeiros apresentam documentação, o inventário é aberto, e os fundos são transferidos. Há um processo, há uma autoridade, há um caminho.

Nenhum bitcoin guardado em autocustódia, não há nada disso. A posse do ativo é garantida exclusivamente pela chave privada ou pela frase semente, uma sequência de 12 a 24 palavras que regeneram a carteira. Sem esta informação, não há processo judicial, não há autoridade competente, não há recurso técnico que permita o acesso. Os BTC ficam na blockchain, visíveis para todas as pessoas, inacessíveis para todas as pessoas.

James Howells, engenheiro galês, descartou um disco rígido com as chaves de cerca de 8.000 BTC. O disco está num aterro sanitário em Newport há mais de dez anos. Os BTC existem na blockchain. Não há forma de recuperar sem o disco. A história é extrema, mas o princípio é o mesmo que se aplica a qualquer pessoa que morra sem ter acesso documentado às suas carteiras.

O que os herdeiros enfrentam na prática

No Brasil, os criptoativos são reconhecidos como bem patrimoniais e devem constar no inventário. O problema é que muitos herdeiros nem sabem que o falecido bitcoin. E quando sabemos, muitas vezes não têm forma de acesso.

A situação mais comum é a seguinte: a família sabe que havia BTC, encontra referências em extratos ou conversas, mas não encontra as chaves nem a frase semente. Os fundos ficam bloqueados para sempre, num limbo legal e técnico que nenhum tribunal consegue resolver.

Há casos em que o falecido possuía uma plataforma regulamentada. Nesses casos, o processo é mais simples: as exchanges possuem protocolos de inventário, e os herdeiros recebem acesso com documentos adequados, certidão de óbito e alvará judicial. O problema concentra-se sobretudo em quem guardava em autocustódia sem qualquer plano de sucessão.

O que você pode fazer para evitar perdas

A solução não é complicada. O que falta é simplesmente pensar nisso antes de ser tarde.

A opção mais básica é anotar a frase por sementes, como 12 a 24 palavras que regeneram a carteira, e salvar essa informação em um lugar seguro que alguém de confiança saiba onde encontrar. Não tem de ser partilhado na vida. Tem de existir. Um papel num cofre, uma carta lacrada com o advogado, qualquer coisa que sobreviva ao titular.

Quem preferir não lidar com isso diretamente pode usar uma plataforma regulamentada em vez de autocustódia. O processo de inventário fica mais parecido com o de uma conta bancária: documentação, certidão de óbito, alvará. Mais burocracia, menos risco de perda irreversível.

Para quem tem valores mais relevantes em BTC, existe uma custódia multiassinatura: o acesso à carteira requer várias chaves, distribuídas entre pessoas diferentes. Se uma morre, as restantes bastam. É mais caro e mais complexo de montar, mas elimina o ponto único de falha.

E há uma quarta via que começa a aparecer: incluir os criptoativos num testamento com instruções de acesso, feito com um advogado especializado em direito digital. No Brasil a área é nova mas já existe. O número de escritórios que tratam disso está a crescer, e provavelmente continuará a crescer.

O que o mercado já percebeu

Pensa-se que os bitcoins de Satoshi estão provavelmente perdidos para sempre; A inatividade dessas carteiras durante mais de 16 anos aponta para uma realidade que o mercado foi assimilando: parte da oferta máxima de 21 milhões de BTC nunca vai circular. O teto real de bitcoin disponível é mais baixo do que o código sugere, e uma parte significativa dessa redução aconteceu por falta de planejamento, não por escolha.

Guardar bitcoin com segurança é uma coisa. Garantir que esse bitcoin chegue a quem deve chegar é outro. A segunda parte é frequentemente ignorada, e o custo dessa omissão é irreversível.