RESSARCIMENTO Aposentados e pensionistas começam a receber reembolsos de descontos irregulares do INSS O pagamento segue o calendário normal, com datas entre os dias 27 de maio e 6 de junho, conforme o número final do benefício.

Por REDAÇÃO 26/05/25 às 09H57 atualizado em 26/05/25 às 10H01