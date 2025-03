Combustível sobe acima do ICMS no Centro-Oeste, aponta IPTL

Em fevereiro, os preços dos combustíveis no Centro-Oeste registraram aumentos superiores ao reajuste no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de acordo com os dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), análise que monitora o comportamento de preços nas transações nos postos de combustíveis.

O levantamento mostrou que, na região, a gasolina, o etanol e os combustíveis diesel sofreram variações consideráveis em relação ao mês anterior.

AUMENTO ACIMA DO ICMS

De acordo com o levantamento, enquanto o reajuste no ICMS foi responsável por elevações mais contidas nos preços – de R$ 0,10 por litro para a gasolina e o etanol, e de R$ 0,06 por litro para o diesel –, as altas nos preços dos combustíveis na região Centro-Oeste superaram esses valores.

Para a gasolina, a alta foi de R$ 0,17 por litro, e para o etanol, o aumento foi de R$ 0,19 por litro, o que indica uma variação acima do esperado com base no ajuste do imposto estadual.

A diferença no comportamento dos preços é um reflexo de uma série de fatores, como as oscilações no mercado internacional de petróleo, a variação cambial e a dinâmica interna de oferta e demanda no Brasil. Esses elementos têm impacto direto nos preços dos combustíveis, que frequentemente podem superar os ajustes fiscais.

ETANOL: OPÇÃO ECONÔMICA E SUSTENTÁVEL

Apesar da alta nos preços do etanol, o estudo da Edenred Ticket Log aponta que, mesmo com o reajuste do ICMS, o etanol continua sendo uma alternativa vantajosa para os motoristas que buscam economia no abastecimento. Segundo Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil, a escolha pelo etanol também se destaca por ser uma opção mais sustentável. "Além de pesar menos no bolso, o etanol é uma alternativa mais sustentável, com menor emissão de poluentes, contribuindo para uma mobilidade de baixo carbono", destaca Pina.

No entanto, a recomendação para optar pelo etanol se mantém válida apenas para os motoristas que possuem veículos flex, já que a relação entre preço e consumo deve ser avaliada de acordo com o tipo de carro e o desempenho de cada combustível.

OS ENTES PESQUISADORES

O Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) é um indicador baseado nas transações realizadas em mais de 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log. O índice é desenvolvido a partir de dados gerados por mais de 1 milhão de transações diárias de abastecimento, oferecendo uma análise detalhada da variação dos preços dos combustíveis. Essa metodologia permite uma visão precisa das flutuações no mercado de combustíveis, sendo utilizado por consumidores e empresas como referência para o acompanhamento desses preços.

A Edenred é uma empresa que atua no Brasil há mais de 30 anos, com foco em soluções de mobilidade, oferecendo serviços por meio das marcas Edenred Ticket Log, Edenred Repom e Taggy. Além de gerenciar uma frota de mais de 1 milhão de veículos, a empresa também desenvolve outros índices, como o Índice de Frete Edenred Repom (IFR), que analisa o preço médio do frete. Com presença em 45 países, a Edenred conecta milhões de usuários e comerciantes por meio de sua plataforma digital, fornecendo soluções para o setor de mobilidade e transporte.