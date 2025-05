Em Dourados, há vagas para geógrafo, professor de inglês e mais de 300 outras oportunidades

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está com diversas vagas abertas para diferentes áreas na Casa do Trabalhador de Dourados. Os interessados devem comparecer pessoalmente para se candidatar às oportunidades disponíveis, levando documentos pessoais e carteira de trabalho.

A Casa do Trabalhador de Dourados fica localizada na Av. Weimar Gonçalves Torres, 2548, Vila Planalto.

Confira as vagas disponíveis (quantidade e cargo):

Açougueiro – 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 3

Ajudante de eletricista – 1

Ajudante de motorista – 1

Ajudante de obras – 1

Ajudante de serralheiro – 1

Alimentador de linha de produção – 1

Almoxarife – 2

Analista de pesquisa operacional – 1

Analista de recursos humanos – 2

Armador de estrutura de concreto – 5

Assistente comercial de seguros – 1

Assistente social – 1

Atendente balconista – 2

Atendente de balcão – 1

Atendente de lojas e mercados – 1

Atendente de padaria – 2

Auxiliar administrativo – 8

Auxiliar de costura – 1

Auxiliar de cozinha – 3

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 2

Auxiliar de estoque – 1

Auxiliar de expedição – 1

Auxiliar de faturamento – 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes – 3

Auxiliar de limpeza – 13

Auxiliar de linha de produção – 61 (somando as diversas vagas)

Auxiliar de logística – 1

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica – 1

Auxiliar de mecânico de autos – 4

Auxiliar técnico de montagem – 1

Balanceador – 1

Banhista de animais domésticos – 2

Borracheiro – 1

Capataz na pecuária – 1

Caseiro – 2

Conferente de logística – 3

Consultor de vendas – 1

Costureira em geral – 1

Cozinheiro geral – 1

Cozinheiro industrial – 2

Cuidador de idosos domiciliar – 1

Cumim – 1

Eletricista – 1

Eletricista de instalações de prédios – 1

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1

Eletricista de manutenção industrial – 1

Empacotador, a mão – 5

Empregado doméstico nos serviços gerais – 2

Empregado doméstico faxineiro – 1

Encanador – 1

Encarregado de açougue – 1

Encarregado de conservação de vias permanentes – 1

Faxineiro – 2

Fiel de depósito – 14

Geógrafo – 1

Gerente de supermercado – 1

Lavador de veículos – 1

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração – 3

Mecânico de equipamentos industriais – 1

Mecânico de instalações industriais (manutenção) – 1

Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares – 3

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 1

Mecânico diesel (exceto veículos automotores) – 2

Mecânico eletricista de automóveis – 2

Mecânico de veículos automotores – 1

Monitor infantil – 2

Montador de andaimes (edificações) – 1

Motorista de ônibus urbano – 3

Motorista entregador – 4

Oficial de manutenção – 16

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 3

Operador de caixa – 17

Operador de empilhadeira – 8

Operador de máquina de empacotar – 1

Operador de máquinas de usinar madeira (CNC) – 1

Operador de motoniveladora – 1

Operador de pá carregadeira – 1

Operador de processo de produção – 10

Operador eletromecânico – 1

Orientador de tráfego para estacionamento – 18

Pedreiro – 7

Porteiro – 1

Professor de inglês – 3

Promotor de vendas – 1

Repositor em supermercados – 3

Servente de limpeza – 1

Servente de obras – 7

Supervisor de manutenção eletromecânica – 1

Supervisor de manutenção industrial – 1

Técnico de controle de qualidade – 1

Técnico de vendas – 2

Técnico eletricista – 1

Técnico em agrimensura – 1

Técnico em fibras ópticas – 3

Técnico em manutenção de equipamentos de informática – 1

Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos odonto-médico-hospitalares – 1

Técnico em segurança do trabalho – 1

Trabalhador rural – 1

Trabalhadores de conservação de rodovias – 1

Vendedor pracista – 1

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, portanto, recomenda-se que os interessados se dirijam o quanto antes à Casa do Trabalhador para garantir a participação no processo seletivo.

Para mais informações, acesse: www.funtrab.ms.gov.br