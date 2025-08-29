Forbes divulga ranking dos 10 maiores bilionários do Brasil

A revista Forbes divulgou sua tradicional lista anual com os bilionários brasileiros mais ricos. Em sua 13ª edição, o ranking de 2025 traz 300 nomes com patrimônio acima de R$ 1 bilhão.

Pelo segundo ano consecutivo, o brasileiro mais rico é Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, com uma fortuna estimada em R$ 227 bilhões.

Saverin, que vive em Singapura, viu seu patrimônio crescer mais de 45% em um ano, impulsionado pela valorização das ações da Meta e pelo avanço da inteligência artificial.

Na segunda colocação está Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra. Ela e a família acumulam R$ 120,5 bilhões, com aumento de quase 10% em relação ao ano anterior.

Completando o pódio, Jorge Paulo Lemann aparece na terceira posição, com R$ 88 bilhões. O empresário tem participação em grandes empresas como AB InBev e Burger King.

André Esteves, do BTG Pactual, ocupa o quarto lugar com R$ 51 bilhões. Ele teve um dos maiores crescimentos do ranking, com alta de 56% em seu patrimônio.

Na sequência, Fernando Roberto Moreira Salles, ligado ao Itaú Unibanco e à CBMM, figura com R$ 40,2 bilhões.

Carlos Alberto Sicupira, sócio de Lemann na 3G Capital, aparece com R$ 39,1 bilhões. Ele é seguido por Pedro Moreira Salles, com R$ 38 bilhões.

Miguel Krigsner, fundador de O Boticário, entrou no top 10 com R$ 34,2 bilhões. Alexandre Behring, da 3G Capital, tem R$ 31 bilhões.

Fechando a lista, Jorge Moll Filho, da Rede D’Or, aparece com R$ 30,4 bilhões e registrou o maior salto percentual: mais de 100% de crescimento no ano.

A edição de 2025 mostra um cenário de recuperação e expansão para a elite financeira do país. Mais da metade dos bilionários tiveram aumento no patrimônio, e 31 novos nomes entraram no grupo.

Ao todo, os 300 brasileiros listados somam um patrimônio de R$ 2 trilhões. A maioria ainda é composta por homens, mas o número de mulheres na lista também cresceu.