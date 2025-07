LHG Mining anuncia investimento de R$ 4 bilhões para expandir operações em Corumbá

A LHG Mining protocolou pedido de licença ambiental para ampliar suas atividades no Complexo Morro do Urucum, em Corumbá (MS). O projeto prevê aporte de R$ 4 bilhões para elevar a produção de minério de ferro de alto teor de 12 milhões para 25 milhões de toneladas ao ano.

Com essa expansão, a empresa do Grupo JBS se consolidará entre as três maiores detentoras de jazidas de ferro de qualidade superior no mundo. O minério extraído na região apresenta teor acima de 65% de ferro, considerado um dos mais puros do planeta.

A ampliação busca atender à crescente demanda global por insumos de alta qualidade para a produção de aço com menor impacto ambiental. A LHG Mining projeta viabilidade operacional do novo empreendimento por até 40 anos.

Segundo o secretário Jaime Verruck, da Semadesc, o investimento fortalecerá a economia de Corumbá e Ladário. A previsão é gerar 4,3 mil empregos temporários durante as obras e 500 vagas permanentes na operação, somando 2,5 mil postos diretos.

“Estamos diante de um investimento estruturante para a região, que fortalece a cadeia mineral com responsabilidade ambiental e inclusão socioeconômica”, afirmou Verruck.

O projeto inclui obras de infraestrutura, como transportador de correia, duas novas plantas de beneficiamento e sistema automatizado de carregamento ferroviário. Um novo terminal rodoviário também será construído para reduzir custos e impactos ambientais.

Para o coordenador de Mineração e Gás da Semadesc, Eduardo Pereira, a proposta da LHG Mining prioriza práticas sustentáveis e tecnologia limpa. “Além da eficiência produtiva, a empresa se compromete com ações de ESG, como gestão da água, controle de emissões e projetos sociais”, disse.

A audiência pública sobre o projeto está marcada para 30 de setembro no Centro de Convenções de Corumbá. A empresa afirmou que manterá a política de contratar 90% de trabalhadores e fornecedores locais.

A expectativa é que a nova fase gere R$ 350 milhões anuais em tributos, como CFEM, ICMS e ISS, além de R$ 40 milhões em compensações ambientais.